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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للحفاظ عليه من الهدر.. طلب إحاطة لإنشاء مصفاة الذهب

مصفاة الذهب
مصفاة الذهب

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بشأن إنشاء مصفاة الذهب.

وأوضح الجبلاوي، خلال طلب الإحاطة المقدم أنه بتاريخ الأول من يناير عام 2022  تم الإعلان عن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمصر بمنطقة مرسي علم بالصحراء الشرقية وحتي الآن لم يتم العمل بها أو البدء فيها.

وأفاد طلب الإحاطة المقدم من النائب الجبلاوي، أنه لم يتم إنشاء مصفاة الذهب من قبل الأزمة المالية، موضحا أن المصفاة ستقوم بحماية الذهب من اهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه.

وتسائل وكيل طاقة النواب، خلال طلب الإحاطة من المتسبب في التخاذل القائم ىمن خلال الوزارة في هذا المرفق الذيس يحمي ثروات مصر من الضياع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وأنهى الطلب بتحويله للجنة الطاقة والبيئة لمناقشته خلال اجتماعات اللجنة.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له ، أن وزير البترول صرح العام الماضي بوجود دراسة متكاملة عن أول مصفاة الذهب بمصر بتكلفة تصل إلي 100مليون دولار لمرسي علم محافظة البحر الأحمر ، وحتي الآن لم ينفذ ذلك رغم الأهمية الكبيرة التي ستعود علي مصر من خلال إنشاء المصفاة ، كما أنها ستقوم بتنقية الذهب وختمه دون إهداره.

وشدد الجبلاوي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أصدر توجيهات بالاهتمام بقطاع الذهب وحرصه علي حمايته باعتباره ثروة قومية.

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