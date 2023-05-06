الجهاد الإسلامي: جريمة الاحتلال في طولكرم لن تطفئ جذوة المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيدين البطلين: سامر صلاح الشافعي (22 عاماً)، وحمزة جميل خريوش (22 عاماً)، اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح برصاص جنود الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

وأكدت في بيان لها أن هذه الدماء الطاهرة التي تمتزج بدماء الشهداء في كل الساحات، ستشعل مزيداً من الثأر في وجه العدو وحكومته الإرهابية، رداً وانتقاماً لدماء أبناء وقادة شعبنا.

وقالت إن هذه الجريمة النكراء لن تطفئ جذوة مقاومتنا المشتعلة رغم عظم التضحيات، ونشيد بمقاومينا في مخيم نور شمس وطولكرم عامة، الذين تصدوا بكل بسالة وشجاعة لعدوان الاحتلال، والذين سيردون بما يردع العدو، وحتماً لن يغمد سيف الثأر.

وأهابت بجماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة التصدي لعدوان الاحتلال حتى بالنصر.