وزير التموين: وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح المحلي.
وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين بأن نسب توريد القمح حتى الآن منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.2 مليون طن.
وأضاف التقرير الوارد إلى وزير التموين، أن نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن، تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التقرير الوارد إليه أكد أيضاً ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، مشيرا إلى أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
فيما صرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، بأن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه المديريات بتسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، مضيفا أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة المتابعة اليومية مع مديري المديريات نسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.