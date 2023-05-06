وزير التموين: وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي.

وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين بأن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.2 مليون طن.

وأضاف ‏التقرير الوارد إلى وزير التموين، أن نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن، تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إن التقرير الوارد إليه أكد أيضاً ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، مشيرا ‏إلى أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه ‏مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

فيما صرح المتحدث الرسمي ‏معاون الوزير أحمد كمال، بأن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه المديريات بتسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، مضيفا أنه يتم التنسيق مع ‏مباحث التموين بهذا الصدد.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة المتابعة اليومية مع مديري المديريات نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.‏