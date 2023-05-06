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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكافحة الآفات تتابع محصولى البلح والزيتون في محافظة مطروح.. تفاصيل

صدى البلد

تهتم الدولة بالزراعات التصنيعية ذات القيمة المضافة والتي يعمل بها عدد كبير من المواطنين بطريقة مباشرة عن طريق الزراعة أو بطرق غير مباشرة بالصناعات القائمة عليها وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بضرورة التواجد مع المزارعين والتعرف على مشاكلهم وحلها، خصوصاً صغار المزارعين.


وفى هذا الصدد ، قام د أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة الى محافظة مطروح لمتابعة أعمال مكافحة الآفات، خصوصاً في محاصيل الزيتون والبلح في واحة سيوة وزراعات الحمام في حضور المهندس أحمد يوسف وكيل الوزارة بالمحافظة وكذلك مدير عام المكافحة حيث تم المرور على عدد من مزارع نخيل البلح والزيتون. 

 

وشدد رئيس الإدارة المركزية على أهمية مشاركة المزارعين لجهاز المكافحة بالفحص الدائم لحقولهم والابلاغ عن أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء او الآفات الأخرى من ثاقبات العرجون أو الحميرة لتوجيه الإدارة لعلاجها أولاً بأول، وأيضا على أهمية اتباع العمليات الزراعية والنخلية المناسبة وفي مواعيدها وعدم اهمالها. 

 

وشدد "رزق"على أهمية مرور مهندسي المكافحة والفحص الدوري للنخيل ورصد الإصابات، كما أشاد بدورهم وجهودهم المبذولة في هذا الشأن وطالب مهندسي المكافحة ببذل المزيد من الجهد للحد من آفات النخيل والزيتون والآفات الأخرى.


وقال إن وزير الزراعة دائم التوجيه للعمل بهذه القطعة الغالية من ارض مصر والحفاظ على محاصيلها حيث تعمل جهات الوزارة على ذلك من خلال معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث النخيل ومركز بحوث الصحراء بالإضافة إلى الدعم الكامل الذي يقدمه لواء خالد شعيب محافظ مطروح  في هذا الشأن.

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