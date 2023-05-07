ناقد رياضي: جمهور الزمالك الخاسر الأكبر في أقوى بطولة سوبر.. فيديو

قال محمد عصام، الناقد الرياضي، إن السوبر المصري الذي أقيم بين الأهلي وبيراميدز في الإمارات هو الأقوى في تاريخ البطولة، والتي توج بها الأحمر بعد فوز مستحق.



وتابع عصام خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بيراميدز قدم مباراة قوية وكان ندا قويا حتى لحظات المباراة الأخيرة.



وأشار إلى أن البطولة كانت أشبه بكرنفال، والجماهير المصرية حضرت للبطولة قبلها بأسبوع وانتشرت قمصان الفريقين في شوارع أبو ظبي.



وأكد محمد عصام، الناقد الرياضي، أن الخاسر الأكبر في السوبر هو جمهور الزمالك في الإمارات الذين كانوا ينتظرون رؤية فريقهم، لأنهم تأهبوا للمباراة وأقبلوا على أبو ظبي من الدول المحيطة للإمارات.

