ارتداء التاج.. كاميلا تتوج ملكة على بريطانيا في كنيسة وستمنستر |شاهد

تشهد المملكة المتحدة البريطانية حفل تتويج الملك تشارلز ملكا على بريطانيا في حفل التنصيب الأكبر منذ 70 عاما في كنيسة وستمنستر التاريخية في لندن.

وتوجت الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز الثالث ملكة على الممكلة المتحدة البريطانية، بعد تتويج زوجها وإرتدائها التاج الملكي.

وخلال مراسم الحفل، قدم أفراد العائلة الملكية والمواطنين البريطانيين الولاء للملك الجديد معترفين به ملكا على إنجلترا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتشهد مراسم تتوج الملك احياء التقاليد والعادات التي تعود إلى أكثر من 1000 عام والتي توارثتها العائلة المالكة في بريطانيا.