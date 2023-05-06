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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد القادر يكتب رسالة غامضة في حب الأهلي بعد التتويج بالسوبر

صدى البلد

هنأ أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، الجمهور بالفوز بكأس السوبر المصري. 

وكتب عبر انستجرام: “الحب عمره ما كان عافية ولا اكراه.. وحب الاهلي عمره ما يشتري بالفلوس أو بالاكراه اللي يحب الأهلي اتاكدوا انه بيحبه من جواه فخور اني واحد من الكيان”. 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف الأهلي من رحيل احمد عبدالقادر نجم فريق الكرة الأول عقب تلقيه عرض من سيسكا موسكو للرحيل هلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

 

وأكد شبانة قي تصريحات عبر برنامج من الاخر عبر أثير شعبي اف ام أن الأهلي يقترب من الموافقه علي رحيل عبدالقادرخلال الفترة المقبلة خاصة وأن اللاعب لديه رغبة في الرحيل . 

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