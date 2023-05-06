ختام المراسم.. الملك تشارلز وزوجته يتناولان من الأسرار المقدسة بكنيسة وستمنستر |شاهد

تشهد المملكة المتحدة البريطانية حفل تتويج الملك تشارلز ملكا على بريطانيا في حفل التنصيب الأكبر منذ 70 عاما في كنيسة وستمنستر التاريخية في لندن.

وفي المرحلة الأخيرة من مراسم التتويج، يتناول الملك تشارلز والملكة كاميلا من الخبز والخمر "الأسرار المقدسة" في كنيسة وستمنستر التاريخية.

وخلال مراسم الحفل، قدم أفراد العائلة الملكية والمواطنين البريطانيين الولاء للملك الجديد معترفين به ملكا على إنجلترا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتشهد مراسم تتوج الملك احياء التقاليد والعادات التي تعود إلى أكثر من 1000 عام والتي توارثتها العائلة المالكة في بريطانيا.