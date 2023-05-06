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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ختام المراسم.. الملك تشارلز وزوجته يتناولان من الأسرار المقدسة بكنيسة وستمنستر |شاهد

الملك تشا
الملك تشا

تشهد المملكة المتحدة البريطانية حفل تتويج الملك تشارلز ملكا على بريطانيا في حفل التنصيب الأكبر منذ 70 عاما في كنيسة وستمنستر التاريخية في لندن.

وفي المرحلة الأخيرة من مراسم التتويج، يتناول الملك تشارلز والملكة كاميلا من الخبز والخمر "الأسرار المقدسة" في كنيسة  وستمنستر التاريخية.

وخلال مراسم الحفل، قدم أفراد العائلة الملكية والمواطنين البريطانيين الولاء للملك الجديد معترفين به ملكا على إنجلترا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتشهد مراسم تتوج الملك احياء التقاليد والعادات التي تعود إلى أكثر من 1000 عام والتي توارثتها العائلة المالكة في بريطانيا.

الملك تشارلز بريطانيا الملكة كاميلا كنيسة وستمنستر المملكة المتحدة البريطانية لندن

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