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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة.. الجمعة القادمة

صدى البلد

تفتتح وزارة الأوقاف الجمعة القادمة الموافق 12 / 5 / 2023م، 10 مساجد، منهم 8 مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1122 ) مسجدًا. 

يأتي هذا  في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى ، مؤكدة أنه سيتم افتتاح مسجد الفاروق – منطقة الأندلس طريق الروبيكي – مدينة بدر – محافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023م.

 905  مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 217 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا
2. الرحمة – الملعب - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري 
4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط
مديرية أوقاف المنيا
5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة 
6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الشرقية
7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم
مديرية أوقاف الفيوم
8. أبو حضرة -  مركز طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. عباد الرحمن –  ك 9 – مدينة أبو زنيمة
مديرية أوقاف الشرقية
2. الكبير – كفر علي عبد النبي –  مركز أبو كبير

الأوقاف

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