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رئيس التحرير
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بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

صدى البلد

افتتح الشيخ الأزهري المصري، حسن مصطفى علي، إمام مركز مكة الإسلامي، بشيكاغو، جلسة مجلس الشيوخ ثم جلسة مجلس النواب لولاية إلينوي الأمريكية، بآيات من القرآن الكريم، ثم الدعاء بالتوفيق والسداد لتحقيق العدل والسلام.  

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جاء ذلك ضمن فعاليات يوم التواصل مع ممثلي الولاية من قِبل مجلس المؤسسات الإسلامية في شيكاغو وضواحيها؛ حيث يذهب أكثر من 200 مشارك من المجتمع المسلم للتحدث مع ممثليهم في الولاية عن قضايا تهمهم في حياتهم، والحث على سن القوانين التي تهمهم مع الملايين من سكان الولاية.

وفي تصريحات خاصة بالشيخ حسن علي قال:  للمرة الثانية - بفضل الله -   دعيت إلى افتتاح جلسات مجلسي الشيوخ والنواب، فاستفتحت بقراءة قوله تعالي من سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ". ثم ترجمتها إلى الإنجليزية، وأكملت بالدعاء للأعضاء والنواب، المشرعين وصناع القرار، بالهداية والتوفيق لإقامة العدل والسلام وخدمة الناس.

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