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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ختام المراسم.. الملك تشارلز الثالث يغادر كنيسة وستمنستر |شاهد

الملك تشارلز
الملك تشارلز

تشهد المملكة المتحدة البريطانية حفل تتويج الملك تشارلز ملكا على بريطانيا في الحفل الأكبر منذ 70 عاما في كنيسة وستمنستر التاريخية في لندن.

وبعد ختام مراحل مراسم التتويج للملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، وقف الملك والملكة تاركين عرشيهما يدخلا مصلى القديس إدوارد حيث يخلع الملك تشارلز تاج القديس إدوارد ويضع على رأسه تاج الإمبراطورية، وينضم إلى الموكب الذي سيغادر كنيسة وستمنستر إلى قصر باكنجهام ويُعزف النشيد الوطني.

وخلال مراسم الحفل، قدمت العائلة الملكية والمواطنون البريطانيون الولاء للملك الجديد معترفين به ملكا على إنجلترا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتشهد مراسم تتويج الملك احياء التقاليد والعادات التي تعود إلى أكثر من 1000 عام والتي توارثتها العائلة المالكة في بريطانيا.

بريطانيا المملكة المتحدة البريطانية كنيسة وستمنستر لندن الملكة كاميلا

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