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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آلاف الفلسطينيين يشيعون شهيدي طولكرم وإضراب فلسطيني شامل يعمّ المحافظة

آلاف الفلسطينيين
آلاف الفلسطينيين يشيعون شهيدي طولكرم وإضراب شامل

شيع الآلاف من الفلسطينيين في محافظة طولكرم بالضفة الغربية، اليوم السبت، جثماني الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش، اللذين ارتقيا صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وحمل المشاركون جثماني الشهيدين على الأكتاف ملفوفين بعلم فلسطين، وجابوا بهما شوارع المدينة باتجاه المخيم، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قبل وداعهما من قبل ذويهما، والصلاة عليهما في مسجد السلام في المخيم، ليتم بعدها مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء، في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وأكد المشيعون مواصلة درب النضال والحرية ومواجهة كل جرائم الاحتلال بحق الإنسان والحجر والشجر، مشددين على أن هذه الجرائم لن تمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال، وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إضراب شامل يعم المحافظة

 وعم الإضراب الشامل مدينة وضواحي ومخيمات طولكرم، حدادا على الشهيدين الشافعي وخريوش، بدعوة من حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني، التي استنكرت هذه الجريمة ووصفتها بأنها استكمال لمسلسل الجرائم الاحتلالية بحق شعبنا الفلسطيني.

وقد ودعت طولكرم منذ مطلع العام الجاري أربعة شهداء، فبالإضافة إلى شهيدي اليوم، ارتقى كل من: يزن خصيب من قفين، وأمير أبو خديجة.

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