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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة الشناوي ومعلول إلى لجنة الانضباط بعد السوبر

صدى البلد

كشف مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة تحويل ثنائي الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول، إلى لجنة الانضباط، عقب مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز، التي أقيمت بالإمارات.

 

وحقق الأهلي  لقب كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بعد الفوز بهدف دون رد عن طريق التونسي علي معلول من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ستاد محمد بن زايد في إمارة أبوظبي.

ونفى المصدر تحول الثنائي للتحقيق، حيث أشار إلى لجنة المسابقات هي صاحبة الحق في إتخاذ أي قرارات.

وتابع: "لم يتم إحالة أي لاعب من الأهلي إلى لجنة الانضباط، لجنة المسابقات ستستلم تقرير حكم المباراة محمود البنا والمراقب وهي صاحبة القرار".

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