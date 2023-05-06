قناة إسرائيلية: مسيرة الأعلام التهويدية ستقتحم البلدة القديمة في القدس

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية لهذا العام ستقام كما هو مخطط لها، وستبدأ من حي باب العامود حتى حي المغاربة في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة “12” العبرية، أنه في ظل عدم وجود إنذارات لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتعلق بالإضرار بمسيرة الأعلام التي ستجري بعد 9 أيام في القدس؛ إلا أنها ستجري كما هي انطلاقاً من باب العامود مروراً بالحي الإسلامي حتى باب المغاربة.

وأوضحت القناة أن مسيرة الأعلام التي ينظمها اليمين الصهيوني، ستجري كما هو مخطط له، حيث سيحتفل هناك المستوطنون على إنقاضه في ساحة ما يسمى بـ”الحائط الغربي” بذكرى احتلال مدينة القدس عام 67.