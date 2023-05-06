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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة الهلال.. بطل الدوري السعودي يشارك رسميًا في مونديال الأندية 2023

صدى البلد

تضاءلت فرص فريق الهلال السعودي، بشأن التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا لصالح فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني.


وخسر فريق الهلال السعودي أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا.


وجاء الهدف عن طريق كاريلو، لاعب الهلال السعودي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49.


مباراة الذهاب قد انتهت بين الهلال السعودي والفريق الياباني بنتيجة 1-1 بين الفريقين، لتصبح النتيجة 2-1 في مجموع المباراتين ويتوج الفريق الياباني باللقب للمرة الثالثة.


وحسم فريق أوراوا تواجده في مونديال 2023 للأندية، ممثلاً عن قارة آسيا، بينما سيشارك الفائز ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم كممثلا عن البلد المضيف.


حيث في حالة كان الهلال قد توج بالبطولة كان سيشارك كممثل لبلده، نظرًا لكون لوائح الفيفا تسمح بمشاركة نادي واحد فقط من نفس الدولة في البطولة.


ويدور صراع بطل دوري روشن السعودي هذا العام، بين الاتحاد 59 نقطة، والنصر 56 نقطة، والشباب 53 نقطة.

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