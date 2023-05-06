جئت لأخدمكم لا لتخدموني| عبارة مؤثرة من الملك تشارلز خلال حفل تنصيبه

تُوج تشارلز الثالث، السبت، ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما، وضمن مراسم اتسمت بالأبهة والفخامة ويعود تاريخها إلى ألف عام.

وبحسب وسائل إعلام، قال تشارلز في ملاحظاته الأولى في الحفل: "لم أحضر كي تخدموني، ولكن لأخدمكم".

وتم مسح الملك، البالغ من العمر 74 عامًا، بالزيت المقدس الذي يرمز إلى الطبيعة المقدسة لحكمه، كما جرى منحه عباءة إمبراطورية، في حين وضع رئيس أساقفة كانتربري التاج القديم لسانت إدوارد على رأسه.

وداخل الكنيسة التي تزينت بالورود والأعلام، جلس ساسة وممثلون عن دول الكومنولث إلى جانب عاملين في الجمعيات الخيرية ومشاهير من بينهم الممثلات إيما تومسون وماغي سميث وجودي دنش والمغنية الأميركية كاتي بيري.

ومن بين المراسم التي شهدتها الكنيسة أداء نشيد "الكاهن الصادق" لهاندل كما جرت العادة في كل حفل تتويج منذ عام 1727.

ولكن كانت هناك عناصر جديدة، مثل نشيد من تأليف اندرو لويد ويبر المشهور بعروضه في مسارح وست إند وبرودواي بالإضافة إلى جوقة إنجيلية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك: "لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقدم مثل هذا العرض المبهر.. المواكب والاحتفالات والمهرجانات في الشوارع".

وتابع: "إنه تعبير عن الفخر بتاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا.. دليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وطقوس نعتز بها تولد من رحمها حقبة جديدة".