سندي وضهري.. شيرين عبد الوهاب تتعاون مع حسام حبيب في ديو

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي

وكانت أوضحت شيرين عبد الوهاب، أنها تتعاون مع منصة نتفليكس العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، مساء أمس، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجئ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها في أن تنهض سريعا .

وعلقت "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر" و أخرجت لسانها لجمهورها.