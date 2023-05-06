عذراً السيستم وقع| شكاوى في أول أيام امتحانات أبناؤنا في الخارج.. وأولياء الأمور يستغيثون

شهدت امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 مع انطلاقها اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، شكاوى عديدة من تعطل سيستم منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023، مما أدى إلى فشل الطلاب في معظم الدول من أداء الامتحان إلكترونياً صباح اليوم.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شكاوى تؤكد عدم تمكن الطلاب من الدخول على صفحة الامتحان بسبب “ايرور” على سيستم منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج، وحتى الطلاب الذين تمكنوا من الدخول على صفحة الامتحان استغاثوا على فيس بوك، قائلين: “السيستم تقيل اوي”.

كيف تحركت وزارة التربية والتعليم لحل الأزمة ؟

وبعد انتشار شكاوى أولياء الامور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وصل صوت الاستغاثات إلى وزارة التربية والتعليم ، وهو ما جعل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتدخل ويبحث مع المسئولين عن حل لهذه الشكاوى.

وبالفعل بعد دراسة الموقف بالكامل، زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا ساراً لطمأنة الطلاب الذين فشلوا في أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 إلكترونياً اليوم السبت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تم إتاحة تحميل نسخة إلكترونية PDF من الامتحانات على الرابط الخاص بالمنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج من خلال الضغط على :

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams2023dor2/The2ndClass

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: على الطالب تحميل نموذج الامتحان ونموذج الاجابة الخاصة به وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على نموذج الإجابة ثم تجميعها في آخر يوم، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع الامتحانات بالطريقة التي سوف نوافيكم بها قبل نهاية الامتحانات.

رابط منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي سابق، عن رابط منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتاح للطلاب الدخول منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، من خلال الرابط التالي:

https://exam.abroad.moe.gov.eg/

دليل استخدام منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقعها الرسمي على الانترنت، دليل الاستخدام الخاص بتأدية منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/

و يتاح للطلاب أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج إلكترونيا للفصل الدراسي الثاني بداية من اليوم السبت المقبل الموافق ٦ مايو ٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً، كما يتاح للطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج بالفصل الدراسي الأول بداية من الساعة ٥ مساءً وحتى الساعة ١١ مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

خطوات الدخول على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023

ادخل على رابط منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” من خلال الضغط على :

https://sabroad.emis.gov.eg/

اختر من القائمة نظام الامتحانات

اختر الدخول لمنصة الاختبارات والتي يمكن الدخول عليها برابط مباشر من خلال الضغط على :https://exam.abroad.moe.gov.eg/

اختر المرحلة الدراسية للطالب الاعدادية او الثانوية

سجل دخول واكتب ايميل الطالب والباسورد التى تبدأ بكلمة Egypt

افتح منصة الاختبارات وسترى اسم الطالب وايميله والصف الدراسى

اختر من القائمة الاختبارات Exams

شرط أساسي أن يتم عمل سماح للكاميرا

شرط أساسي أن يتم السماح بمشاركة الشاشة سطح الكمبيوتر ( لمتابعة كل تحركات الطالب على الجهاز من فتح اى ملف او موقع)

ستظهر امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” المتاحة للدخول حسب الجدول المعلن من الوزارة

جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023

تبدأ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 من يوم السبت 6 مايو 2023 ليوم الخميس 11 مايو 2023 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

تبدأ امتحانات الصفوف من الاول الاعدادي حتى الثالث الاعدادي من السبت 13 مايو 2023 حتى الخميس 18 مايو 2023.

تبدأ امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي من السبت 13 مايو 2023 وتستمر حتى الاحد 21 مايو 2023.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تبدأ جميع امتحانات الترم الثاني 2023 للطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من الساعة التاسعة صباحا.