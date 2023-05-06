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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحمل واشنطن والغرب مسئولية انفجار سيارة كاتب مؤيد للكرملين

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

ألقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،اليوم السبت، اللوم على الغرب وأوكرانيا، وحملتهما مسؤولية انفجار سيارة أسفر عن إصابة الكاتب الموالي للكرملين زخار بريليبين بجروح ومقتل شخص آخر.

وقالت زاخاروفا عبر قناتها تليجرام بعد وقت قصير من الانفجار: "قامت واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بتغذية خلية إرهابية دولية أخرى هي نظام كييف"، مضيفة أن الانفجار "تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر الولايات المتحدة وبريطانيا. نحن نصلي من أجل زخار".

وأصيب الكاتب القومي الروسي البارز الموالي للكرملين زاخار بريليبين بجروح في انفجار سيارة اليوم السبت وقتل شخص واحد ، بحسب تصريحات لوزارة الداخلية بعد وقوع عدة هجمات بطائرات مسيرة في الآونة الأخيرة مع تصاعد القتال بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقالت الوزارة وفقا للتقارير الأولية ، قتل شخص في الانفجار وأصيب الكاتب زخار بريليبين الذي كان في السيارة' في منطقة نيجني نوفغورود على بعد 400 كيلومتر (250 ميلا) شرقي موسكو.

وقالت لجنة التحقيق الروسية ، التي تحقق في الجرائم الخطيرة ، إن بريليبين كان 'يسافر مع أسرته' وقت الانفجار.

ونقلت وكالات حكومية روسية عن مصادر في خدمة الطوارئ قولها إن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه.
 

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