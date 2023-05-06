استطلاع: حكومة نتنياهو ضعيفة في التعامل مع قضية الأمن

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12، أن غالبية مواطني إسرائيل يرون أن أداء “حكومة نتنياهو” ضعيف في قضية الأمن.

وبحسب الاستطلاع، فإن 76% من المشاركين في الاستطلاع من جمهور تل ابيب، أعطوا “حكومة نتنياهو” درجة “ضعيفة بشكل عام” في تعاملها مع قضية الأمن.

في حين أن 60% من المصوتين لـ “كتلة نتنياهو” يرون أن أداء الحكومة في قضية الأمن “ضعيف جداً”.

كما يعتقد 84% من المستطلعة آراؤهم أن الأداء العام لـ حكومة نتنياهو” في قضية مكافحة الجريمة ضعيف، ومن بين الناخبين لـ “كتلة نتنياهو”، قال 72% إن “حكومة نتنياهو” تتعامل مع الجريمة بشكل سيئ.

كما يرى 86% من المستطلعة آراؤهم أن أداء الحكومة في قضية غلاء المعيشة ضعيف، و68% منهم يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع القضية بشكل سيئ للغاية.