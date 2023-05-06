عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المواطنون الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل مقر السفارة بالقاهرة

مواطنين أتراك يدلون
مواطنين أتراك يدلون بأصواتهم في مقر السفارة بالقاهرة

أعلنت السفارة التركية بالقاهرة ،اليوم السبت، عن استمرار فتح أبواب التصويت للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين في اليوم الثاني من فتح أبواب الانتخابات في مكتب السفارة التركية بالقاهرة.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية "فيسبوك": نحن في انتظار مواطنينا في مقر السفارة التركية  للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواطنين الأتراك يدولن بأصواتهم في السفارة التركية بالقاهرة

وأدلى القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة السفير صالح موتلو شين وزوجته أيشين بأول الأصوات في مقر السفارة بالقاهرة.

السفير التركي يدلي بصوته في الانتخابات بصحبة زوجته في مقر السفارة بالقاهرة 


وأعرب السفير التركي عن تمنياته بالتوفيق لمسؤولي لجنة صناديق الاقتراع وتجاذب أطراف الحديث مع الصحفيين الذين حضروا لمشاهدة الانتخابات ومواطنينا الذين جاءوا للتصويت.

وأعلنت السفارة التركية في القاهرة عن فتح باب التصويت بالانتخابات الرئاسية والأداء بالأصوات 
حتى يوم الاحد المقبل أمام المواطنين الأتراك المقيمين بالقاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

إقالة حسام حسن من المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

مقصلة كلوب.. 4 نجوم يغادرون ليفربول في الميركاتو الصيفي

من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

استقلال الصحافة: الحوار الوطني نقطة هامة على طريق بناء الجمهورية الجديدة

مطالب وتعديلات تشريعية لتسهيل عملها.. ماذا ينتظر قانون الجمعيات الأهلية بالحوار الوطني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

فيديو

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ