المواطنون الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل مقر السفارة بالقاهرة

أعلنت السفارة التركية بالقاهرة ،اليوم السبت، عن استمرار فتح أبواب التصويت للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين في اليوم الثاني من فتح أبواب الانتخابات في مكتب السفارة التركية بالقاهرة.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية "فيسبوك": نحن في انتظار مواطنينا في مقر السفارة التركية للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواطنين الأتراك يدولن بأصواتهم في السفارة التركية بالقاهرة

وأدلى القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة السفير صالح موتلو شين وزوجته أيشين بأول الأصوات في مقر السفارة بالقاهرة.

السفير التركي يدلي بصوته في الانتخابات بصحبة زوجته في مقر السفارة بالقاهرة



وأعرب السفير التركي عن تمنياته بالتوفيق لمسؤولي لجنة صناديق الاقتراع وتجاذب أطراف الحديث مع الصحفيين الذين حضروا لمشاهدة الانتخابات ومواطنينا الذين جاءوا للتصويت.

وأعلنت السفارة التركية في القاهرة عن فتح باب التصويت بالانتخابات الرئاسية والأداء بالأصوات

حتى يوم الاحد المقبل أمام المواطنين الأتراك المقيمين بالقاهرة.