غيرنا عايش في الأوهام.. أحمد عبد القادر يثير الجدل بعد التتويج بالسوبر

انتشرت حالة من الفرحة بين لاعبي النادي الأهلي بعد الحصول علي كأس السوبر لعام 2023، حيث احتفل أحمد عبد القادر بالفوز ببطولة السوبر علي نظيره بيراميدز التي أقيمت امس فى الإمارات وانتهت بفوز الأهلي.

كتب عبد القادر في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الأول دايما وغيرنا عايش فى الأوهام الحمد لله "

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما امس الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

يستعد الأهلي بعد ذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.