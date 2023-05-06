أطلقوا النار على سيارته.. الجيش السوداني يتهم المليشيا المتمردة باحتجاز السفير التركي

اتهم الجيش السوداني، اليوم السبت، ميليشيا الدعم السريع المتمردة بإطلاق النار على سيارة السفير التركي في الخرطوم واحتجازه.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان صادر عنها إن مليشيا الدعم السريع أطلقت اليوم النار على سيارة السفير التركي واحتجزته.

وأضافت أنه "في نفس الوقت تطلق الميليشيا آلتها الإعلامية الكاذبة بأن القوات المسلحة هي من قامت بذلك"، لافتة إلى أن هذه المليشيات فاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة.

كان الجيش السودانى ذكر في وقت سابق أن جميع ولايات البلاد تشهد هدوءًا واستقرارًا أمنيًا عدا أجزاء من العاصمة القومية.

وأضاف أن تعديات الميليشيا المتمردة تواصلت على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن ١٧ عربة مسلحة، وأبلغت سفارة جمهورية تشاد بتعرض مجموعة من المتمردين لهم بمقر السفارة وحاولوا سرقة السيارة الرسمية للسفير إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك".