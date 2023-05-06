عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة يفتتح معرضي "ايجيبت بروجيكتس" لمواد البناء والتشييد و"ويندوريكس" للزجاج والألومنيوم

صدى البلد

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات معرضي "ايجيبت بروجيكتس" لمواد البناء والتشييد في دورته السادسة ومعرض "ويندوريكس" للزجاج والألومنيوم المقامين خلال الفترة من 6 الي 8 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشارك في فعاليات الافتتاح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء وعدد من كبار المستثمرين والشخصيات العامة والمصنعين.

وقال الوزير ان قطاع مواد البناء والتشييد يمثل أحد أهم القطاعات الانتاجية التصديرية بالاقتصاد القومي الذي يتمتع بميزات تنافسية وفرص تصديرية كبيرة للنفاد لعدد كبير من الاسواق الاقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن القطاع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وكذا احتياجات الدولة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى.

واضاف سمير ان استضافة مصر لفعاليات هذين المعرضين المهمين تعكس أهمية السوق المصري كمحور إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن المعرضين مقامان على مساحة 20 ألف متر بمشاركة 400 عارض من 15 دولة من بينهم السعودية والامارات والبحرين والصين والهند والمانيا وبولندا وإيطاليا واليونان.

وأوضح الوزير أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت خلال العام الماضي نحو 6 مليارات و982 مليون دولار مقارنة بـ6 مليارات و516 مليون دولار خلال عام 2021 محققة نسبة زيادة بلغت 7.1%، مشيراً إلى أن صناعة مواد البناء تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح سمير انه تم التعاون والتنسيق بين المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات وهيئة المعارض وجهاز التمثيل التجاري لاستضافة بعثات تجارية من 11 دولة عربية وافريقية للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وتوفير احتياجاتها من المنتجات المختلفة لمواد البناء من دول كينيا وأوغندا وزامبيا ونيجيريا وغانا وجيبوتي والمغرب والجزائر والسعودية والأردن والعراق.

وأضاف الوزير أن المعرضين يحظيان بمشاركة عدد كبير من الشركات التي تغطي جميع قطاعات مواد البناء والتشييد من الرخام والجرانيت والاسمنت والجبس والطوب والسيراميك والأدوات الصحية والدهانات ومنتجات كيماويات مواد البناء والمواد العازلة والأبواب والشبابيك والزجاج.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وزير التجارة احتياجات السوق المحلي احتياجات السوق احتياجات الدولة الأسواق الإقليمية الأسواق الإقليمية والعالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

إقالة حسام حسن من المصري

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تخوفا من العمليات الفدائية.. الاحتلال يغلق طرق الأغوار الرئيسية ويواصل حصار أريحا

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

مقصلة كلوب.. 4 نجوم يغادرون ليفربول في الميركاتو الصيفي

من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

استقلال الصحافة: الحوار الوطني نقطة هامة على طريق بناء الجمهورية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ