الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

خطف مشجع للنادي الأهلي، أنظار متابعي مباراة كأس السوبر المصري، التي جمعت النادي الأهلي وبيراميدز، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وانتشرت الصورة بين صفحات وحسابات مشجعي النادي الأهلي، للمشجع الكفيف الذي كان يستمع إلى مجريات المباراة، وهو داخل الاستاد، فيما كان من حوله تدور أعينهم بين المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة.

ولاقت الصورة، تفاعلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا فيها نموذجا لصدق التشجيع، والولع بكرة القدم، وقيم الانتماء لفريقهم المفضل، حتى أن تعليقات من مشجعي أندية أخرى أعجبت بالمشهد.

المشجع الكفيف إمامًا لأحد المساجد في الإمارات

وقال الشيخ أحمد إبراهيم ابن مركز المنصورة في الدقهلية، والذي يعمل إمامًا لأحد المساجد في الإمارات ومشجع الأهلي الكفيف الذى ظهر خلال مباراة السوبر أمس الجمعة، إنه لم يتوقع أن يكون مشهورًا خلال الساعات الماضية ويخطف الأنظار.

المشجع خريج كلية الأداب قسم الانجليزي

وأحمد إبراهيم خريج كلية الأداب قسم الانجليزي، أهله حفظ القرآن للعمل كإمام مسجد وهي الوظيفة التي يعملها في إمارة دبي.

وأكد" إبراهيم"، أنه عاشق للنادي الأهلي من الصغر ويتابع المباريات صوتيًا، مضيفًا أنه عند علمه بوجود النادي الأهلي في الإمارات قرر أن يكون متواجد داخل الملعب لتشجيع الفريق الذي يعشقه.

وتابع: أن اللقطة التي ظهر فيها كان يستمع للمباراة صوتيًا عبر هاتفه فى جو حماسي وسط وجود الجماهير في المدرجات.

واختتم إبراهيم حديثه: «الأهلي وشه حلو عليا، وأنا وشي حلو عليه، وكل النهائيات اللي حضرتها للاهلي في الاستاد كانت بتنتهي بحصول المارد الأحمر على البطولة، الأهلي عشق الطفولة وقصة حب لا تنتهي، من حظي إني طلعت مشجع لفريق عودنا على الانتصارات والبطولات».

وقال الحاج إبراهيم والد المشجع، ان أحمد إمام مسجد في دبي ولكنه يعشق كرة القدم منذ الصغر، ويشجع النادي الأهلي من نحو 20 عاما، وكان دائما يطلب مني إذاعة الشباب والرياضة للاستماع إلى مباريات الأهلي.

وأضاف والد المشجع، ان الشيخ أحمد ذهب لمشاهدة المباراة مع أصدقائه لمعرفتهم بحبه الشديد للنادي، وتفاجأنا بتداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلمته بعد المباراة وكان في غاية الفرحة.

وأكد قائلاً: "نفسي أحمد يقابل الخطيب لأنه بيحبه جدا وأتمنى التوفيق والفوز دائما للنادي الأهلي".



عبد المنعم يوجه رسالة إلي المشجع الكفيف

ووجه محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، رسالة إلى المشجع الكفيف الذي حضر مباراة بيراميدز من مدرجات ملعب «محمد بن زايد».

ونشر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة المشجع الكفيف، معلقا عليها: «حبيبنا والله انت».

وكان فريق الكرة بالنادي الأهلي، قد حصد بطولة السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، بعدما فاز على بيراميدز بهدف نظيف سجله علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.