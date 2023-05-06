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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محتاجين نعرف الغلط فين| تعليق قوي من مفيدة شيحة على أزمة شاكوش وزوجته

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وخاصة بعد تقدمها بتحرير محضر ضد زوجها، قائلا :"انا مش بشمت في حد، ومحتاجين نعرف الغلط فين ونفهم علشان نتعلم".

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن :"موضوع أزمة زوجة حسن شاكوش، وحركة السجود في الفرح شكر لله عز وجل على زواجها من شاكوش، واليوم تحدث أزمة،  وهذه الأزمة تعلمنا الدرس".
 

حسن شاكوش


وتابعت مفيدة شيحة، أن الدرس المستفاد لكل بنت تتزوج أن القصة بدأت، والمفروض مع بداية الزواج وضع قواعد الحياة الجديدة ، والزواج بداية حياة وليس نهاية حياة.

 

مفيدة شيحة حسن شاكوش ريم طارق زوجة حسن شاكوش اخبار التوك شو

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