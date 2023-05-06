بوتين يهنئ رئيس قرغيزستان بمرور 78 عاما على الانتصار بالحرب الوطنية العظمى

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ رئيس قرغيزستان صادر جاباروف وشعب الجمهورية بمرور 78 عاما على الانتصار بالحرب الوطنية العظمى.

وجاء في رسالة التهنئة: "أهنئكم من صميم القلب بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. يبجل سكان روسيا وقرغيزستان ذكرى المآثر المجيدة والتضحيات العظيمة لآبائنا وأجدادنا، الذين قاتلوا بشجاعة ضد الغزاة النازيين في ساحات القتال وعملوا بإيثار في الداخل. من المهم أن يظل التراث الروحي المشترك للنصر العظيم اليوم أساسا موثوقا به لتطوير علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين دولتينا".



كما طلب الرئيس الروسي نقل "أخلص التهاني وكلمات الامتنان العميق لجميع المحاربين القدماء الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى الذين يعيشون في قرغيزستان"، متمنيا لهم الصحة والروح الطيبة وطول العمر.

ويشار إلى أن رئيس قرغيزستان، ينوي القيام بزيارة رسمية إلى موسكو يومي 8 و 9 مايو، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي ويحضر العرض العسكري.