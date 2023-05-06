شاهد.. أول رد فعل من أحمد عبد القادر على عرض سيسكا موسكو

علق أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عرض نادي سيسكا موسكو الروسي، الذي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب مهيب عبد الهادى، فى تصريح علي لسان أحمد عبد القادر عبر "اللعيب": "عرض سيسكا موسكو؟ الأمر يتم مناقشته بين إدارة النادي الأهلي ووكيل أعمالي".



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري على حساب فريق بيراميدز بهدف نظيف سجله علي معلول من ركلة جزاء.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي، في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.