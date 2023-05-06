حزب فرنسي يدعو لعودة العلاقات مع المغرب بعد توترها .. وتلك أسبابه

دعا رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي، إيريك سيوتي، إلى استعادة قوة روابط الصداقة القائمة على تاريخ مشترك بين المغرب وفرنسا، وقال سيوتي، في تصريحات للصحافة المغربية، عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام لحزب الاستقلال م الغربي، نزار بركة: "إنها فرصة مرة أخرى بالنسبة لي لإعادة التأكيد على قوة أواصر الصداقة التي تقوم على تاريخ مشترك بين فرنسا والمغرب".

وشدد على أهمية استعادة قوة هذه الروابط، التي تواجه اليوم صعوبة إلى حد ما، حتى تستعيد الجودة التي ما كان يجب أن تفقدها أبدا، كما أوضح أن اجتماعه مع بركة يهدف إلى بناء شراكة مشتركة للتعبير عن التزامنا بتقديم مواقف متوافقة حول التحديات الرئيسية التي تواجه بلدينا.

كما أعرب سيوتي، مجددا، عن تقديره واحترامه لحزب الاستقلال المغربي، وهو الحزب الذي يحتل موقعا رئيسيا في التحالف الحكومي، ويعمل على قضايا أساسية، متعلقة بحقوق المرأة والشباب.

من جانبه، أشار بركة إلى أن اللقاءات مع حزب الجمهوريين الذي يحتل مكانة مهمة في فرنسا، سلطت الضوء على القضية الوطنية ومسألة مغربية الصحراء، وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أن المباحثات تركزت أيضا على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وكذلك بين الحزبين السياسيين، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى اللقاءات الدولية.

وأعتبر بركة، الطرفان شريكين داخل حزب الشعب الأوروبي، وفي الوسط الديمقراطي الدولي والاتحاد الديمقراطي الدولي، بالإضافة إلى ذلك، شدد بركة على دعم حزب الجمهوريين لجميع القضايا العادلة للمملكة، وأضاف: "سنعمل معا على القضايا الرئيسية على المستوى الدولي".