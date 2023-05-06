عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب فرنسي يدعو لعودة العلاقات مع المغرب بعد توترها .. وتلك أسبابه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي، إيريك سيوتي، إلى استعادة قوة روابط الصداقة القائمة على تاريخ مشترك بين المغرب وفرنسا، وقال سيوتي، في تصريحات للصحافة المغربية، عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام لحزب الاستقلال م الغربي، نزار بركة: "إنها فرصة مرة أخرى بالنسبة لي لإعادة التأكيد على قوة أواصر الصداقة التي تقوم على تاريخ مشترك بين فرنسا والمغرب".

وشدد على أهمية استعادة قوة هذه الروابط، التي تواجه اليوم صعوبة إلى حد ما، حتى تستعيد الجودة التي ما كان يجب أن تفقدها أبدا، كما أوضح أن اجتماعه مع بركة يهدف إلى بناء شراكة مشتركة للتعبير عن التزامنا بتقديم مواقف متوافقة حول التحديات الرئيسية التي تواجه بلدينا.

كما أعرب سيوتي، مجددا، عن تقديره واحترامه لحزب الاستقلال المغربي، وهو الحزب الذي يحتل موقعا رئيسيا في التحالف الحكومي، ويعمل على قضايا أساسية، متعلقة بحقوق المرأة والشباب.

من جانبه، أشار بركة إلى أن اللقاءات مع حزب الجمهوريين الذي يحتل مكانة مهمة في فرنسا، سلطت الضوء على القضية الوطنية ومسألة مغربية الصحراء، وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أن المباحثات تركزت أيضا على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وكذلك بين الحزبين السياسيين، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى اللقاءات الدولية. 

وأعتبر بركة، الطرفان شريكين داخل حزب الشعب الأوروبي، وفي الوسط الديمقراطي الدولي والاتحاد الديمقراطي الدولي، بالإضافة إلى ذلك، شدد بركة على دعم حزب الجمهوريين لجميع القضايا العادلة للمملكة، وأضاف: "سنعمل معا على القضايا الرئيسية على المستوى الدولي".

المغرب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

نجم الزمالك يصدم الجمهور بتعليقه بعد تتويج الأهلي بالسوبر

إقالة حسام حسن من المصري

عذراً السيستم وقع| شكاوى في أول أيام امتحانات أبناؤنا في الخارج.. وأولياء الأمور يستغيثون

موضوعات متعلقة

رئيس COP28: نحتاج صياغة خطة واقعية للعمل المناخي للتقدم في أهداف اتفاق باريس

بايدن يحث الجمهوريين على إنهاء التخلف عن سداد الديون.. ويحذر من ارتفاع أسعار الفائدة

ستة قتلى بعد عاصفة رملية شديدة تضرب إلينوي وتتسبب بتحطيم 90 سيارة

كندا تشهد أكبر إضراب في القطاع العام .. ومخاوف من تصاعد أزمة الهجرة | تقرير

مقتل 136 شخصا بينهم نساء ورضع برصاص إرهابيين في بوركينافاسو

رئيس COP28: يجب أن تؤدي بحوث الذكاء الاصطناعي دوراً فاعلاً لمعالجة تداعيات تغير المناخ

روسيا تتهم بريطانيا بتزويد أوكرانيا بذخيرة يورانيوم خارقة للدروع

إثارة للاستغراب | الإسبان يتهمون المغاربة بسرقة الأمطار بـ تغيير اتجاه الرياح

ترشيحاتنا

توتنهام يتقدم على كريستال بالاس بالشوط الأول.. وتعادل بين تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي

تزايد فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

الطقس يتسبب في إلغاء عرض جوي احتفالًا بتتويج الملك تشارلز

إصابة لياو.. ميلان يستعد لموقعة إنتر بثنائية في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

التفاصيل الكاملة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. تناول هذه الأطعمة يؤثر على الخصوبة

وثقتها الكاميرات| لحظة مؤثرة في حفل الملك تشارلز جعلت الكل يبكي.. شاهد

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ