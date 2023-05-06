5 أرقام قياسية.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة برينتفورد، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول يأمل في تحقيق سادس انتصاراته تواليًا في الدوري الإنجليزي، أملًا في النجاح في خطف مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويسعى محمد صلاح لتحقيق المزيد والمزيد من الأرقام القياسية من خلال مباراة اليوم، ونستعرض تباعًا أرقام يرغب “مو” في تحقيقها خلال مواجهة الأنفيلد رود.

5 أرقام قياسية في انتظار محمد صلاح

– محمد صلاح يأمل في تسجيل هدفه رقم 30 في كل المسابقات هذا الموسم، للموسم الرابع في مسيرته مع ليفربول، حيث سجل “مو” حتى الآن 29 هدفًا.

– حال تسجيل صلاح، سيرفع رصيده إلى 100 هدفًا مع ليفربول على ملعب الفريق “أنفيلد رود”، ليصبح ثامن لاعب في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز، حيث سجل حتى الآن في ذلك الملعب 99 هدفًا.

– حال تسجيل صلاح، سيصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب الفريق “أنفيلد رود” في مختلف المسابقات.

– حال تسجيل مو، سيصبح ثالث لاعب فقط يسجل في 8 مباريات متتالية للفريق في بطولة الدوري على ملعب النادي “أنفيلد رود”، بعد روجير هانت وفيرناندو توريس

– حال تسجيله هدفًا، سيتساوى مع ستيفن جيرارد كخامس الهدافين التاريخيين للنادي في مختلف المسابقات، حيث سجل الأخير 186 هدفًا، مقابل 185 هدفًا لـ صلاح.