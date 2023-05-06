مراسل القاهرة الإخبارية: الشرطة ببريطانيا متهمة بإساءة استخدام السلطة

قال علاء عبود، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لندن، إن الشرطة في بريطانيا متهمة بإساءة استخدام السلطة والكثير من الخروقات والإساءات العنصرية، إذ أنه من ضمن بنود القانون البريطاني الجديد، الذي وقّع عليه الملك تشارلز الثلاثاء الماضي، أن الشرطة تستطيع اعتقال أي شخص يعطّل الحياة العامة، أو يعمل على تعطيل أي مؤسسة عامة أو خاصة.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على جراهام سميث، زعيم جماعة «ريبابليك» المناهضة للملكية، وذلك قبيل مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا اليوم السبت، وحذّر مارك رولي، مفوض شرطة لندن أمس الجمعة، من أنه لن يُسمح بإثارة أي اضطرابات في شوارع وسط لندن، حيث يتجمع عشرات الآلاف من الناس لمشاهدة المواكب الملكية، ولم تؤكد الشرطة الاعتقال.

وقام أكثر من 11 ألف رجل شرطة بدوريات لتأمين مراسم التتويج، وهي أكبر حدث احتفالي رسمي يُقام في العاصمة البريطانية منذ 70 عامًا، وقال «رولي» قبيل المراسم إن الشرطة ستتخذ إجراءات إذا حاول أي من المحتجين تعكير صفو أجواء المتعة والاحتفال التي يعيشها عدد كبير من الناس.