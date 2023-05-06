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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بدء التحقيق لتحديد هوية المسئولين عن تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين

صدى البلد

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن التحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تفجير سيارة السياسي زاخار بريليبين قد بدء.

وقال بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم /السبت/، تعليقا على تفجير سيارة بريليبين - "نعم، لقد قرأت للتو عن ذلك"، لافتًا إلى أنه تم بدء تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن الانفجار".

ومن جهتها، اعتقلت الشرطة الروسية رجلا مشتبها بضلوعه في تفجير سيارة الرئيس المشارك للحزب السياسي الروسي "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" زاخار بريلبين في منطقة نيجني نوفجورود غربي روسيا.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الروسية أن الشرطة في منطقة نيجني نوفجورود اعتقلت خلال مطاردة حامية رجلاً ربما يكون متورطًا في تفجير السيارة، التي كان بداخلها زاخار بريلبين.

وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفجورود غربي روسيا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن تفجيرا استهدف سيارة زاخار بريليبين على الطريق السريع في المقاطعة.. وذكر مصدر أمني أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
 

منطقة بورسك بورسك روسيا الكرملين

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