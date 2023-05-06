مراسل إكسترا نيوز يكشف استعدادات استقبال الوافدين من السودان في أسوان

قال كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من أسوان، إنه ساعة بعد أخرى يزداد الدعم والمبادرات المختلفة سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، لافتًا إلى أن هناك زيادة في أعداد الكوادر الطبية بالمستشفيات داخل المحافظة.

وأضاف "رجب"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن المستشفيات الجامعية بأسوان استطاعت أن تقدم الخدمات العلاجية المختلفة لأكثر من 50 سودانيًا، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن جامعة أسوان، فضلًا عن المستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة، والتي تقوم بهذا الدور لاستقبال الحالات الحرجة، والحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية بشكل أكبر.

وأكد مراسل إكسترا نيوز من أسوان، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال الوافدين من السودان، موضحًا أنه يتم تحويل السودانيين الوافدين من معبر أرقين أو معبر قسطل إلى موقف كركر الدولي، بالإضافة إلى وجود تمركزات للفرق الطبية لتقديم الخدمات العلاجية.

وتابع: "نشهد انتشارًا مكثفًا لعربات الإسعاف في النقاط التي يتجمع فيها السودانيون عندما يصلون إلى مصر، وهناك مبادرات على المستوى الشعبي منها إطلاق العديد من المبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي، منها مبادرة (مرحبتين) التي أطلقتها إحدى الفتيات بمدينة أسوان، وتستهدف تجميع أكبر عدد من المتطوعين لتوزيع الوجبات وتقديم الدعم للأسر السودانية".