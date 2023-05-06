يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.. تطورات إصابة ناصر منسي نجم الزمالك

أدي ناصر منسي مهاجم الزمالك برنامج علاجي وتأهيلي خاص على هامش التدريبات الصباحية اليوم السبت، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

يأتي ذلك في ظل معاناة ناصر منسى من إصابة بالعضلة الضامة تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل فحوصات وأشعة للاطمئنان على ناصر منسى وبناءً عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي له لتجهيزة للفترة المقبلة.

الزمالك يستأنف تدريباته

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

وعقد أوسوريو المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة و أعضاء الجهاز المعاون له، و طالبهم بمواصلة العمل بكل قوة و تركيز خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه لدية ثقة في الجميع في تنفيذ المطلوب وبذل كل جهد لديهم خلال الوقت الحالي داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة في الكأس.

فقرة خططية فى مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في بطولة كأس مصر.

وشهدت هذه الفقرة تنفيذ عدة أمور فنية متنوعة خاصة بخطة اللعب تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وقام أوسوريو بإلقاء محاضرات فنية متواصلة وسريعة على اللاعبين أثناء أداء هذه الفقرة لمنح التعليمات.

عقب ذلك أقيمت تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها، وقادها أوسوريو المدير الفني والذي كان حريصا على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل ومعاونية .

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.