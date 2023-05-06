روسيا تسقط صاروخين باليستيين أوكرانيين فوق القرم

أعلنت السلطات الروسية في القرم، إسقاط صاروخين باليستيين أوكرانيين من طراز OTRK فوق شبه الجزيرة.

وحسب ما أفادت به سلطات القرم، فتم إسقاط صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز OTRK Hrim-2 الأوكراني اليوم بشمال شرق سيفاستوبول.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، موقع إسقاط الصاروخين، فيما لا يوجد أضرار أو إصابات جرائهما.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة، بدء هجوم قواتها على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا، مشيرةً إلى أن وحداتها الهجومية تواصل التقدم في الجزء الغربي من المدينة.

ونشرت قناة "باخموت 2022" على تيليجرام، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر احتراق مدينة باخموت واشتعال النيران في كل مكان.

وقالت قناة "العملية Z: مراسلون حربيون في الربيع الروسي" الشهيرة على التليغرام إن "وابلًا من قاذفات الصواريخ РСЗО قصف أحد الأحياء الأخيرة للقوات الأوكرانية".