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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أبرزها موازنة الدولة ووزارة الصحة| برلمانيات يُعلنَّ أجندة عدد من اللجان النوعية خلال الاجتماعات المقبلة

مجلس النواب
مجلس النواب

برلمانيات:

خطة النواب تنتظر البيان المالي لـ«معيط» حول الموازنة الجديدة للدولة
سنناقش موازنة وزارة الصحة وعدد من طلبات الإحاطة في الاجتماعات المقبلة
يجب توفير حوافز في مناطق شرق التفريعة ودمياط لجذب المستثمرين المصريين 
 

كشفت نائبات بالبرلمان عن أجندة عدد من اللجان النوعية خلال الاجتماعات المقبلة، والتي نستعرضها من خلال هذا الملف.

فى البداية، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر البيان المالي المقرر أن يلقيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول الموازنة الجديدة للدولة، أمام البرلمان.

وأوضحا الكسان، في تصريحات لـ"صدى البلد"،: ننتظر أيضا بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن خطة التنمية الخاصة بالدولة والتي تتعلق بمشروع الموازنة الجديدة للدولة.

 

ومن جهتها، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة، موازنة وزارة الصحة في كل محافظة وقطاع، إلى جانب عدد من طلبات الإحاطة.

وأشارت سعيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مناقشة موازنة وزارة الصحة، ستأخذ وقتا طويلا، ومن المقرر أن ننتهى منها قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
 

بينما قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه يجب توفير حوافز من الدولة؛ لجذب المستثمرين المصريين في مناطق شرق التفريعة ودمياط، وأي منطقة صناعية أخرى.

وأشارت متى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أننا لدينا مشاكل كثيرة سنقوم برصدها في لجنة الصناعة بالبرلمان، وعمل توصيات بها للوزارات المختصة؛ لتتعاون مع بعضها البعض، حتى تخرج لنا قانونا يمنح تسهيلات لكل المستثمرين بشكل عام.

 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الجاري.


وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، إن خطب الجمعة تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء الدينية أو الاجتماعية والإنسانية وغيرها. 

وأضاف: فيما يتعلق بموضوعات خطبة الجمعة، تركت لدى أمانة المجلس موضوعات خطب الجمعة لمدة عام، موضوعات متنوعة تعالج الجوانب الإيمانية والمجتمعية، مثل أهمية الاستثمار فى حياتنا، التاجر الأمين، ومن خطب شهر شوال الحالي، الأولى عن حق الرحم وصلة الأرحام، قضية اجتماعية يحتاج إليها أهل القرى والمدن، والجمعة الثانية عن حق العمل بمناسبة عيد العمال، وأهمية العمل وإتقانه، موضوع يتصل بالاقتصاد، والجمعة القادمة تتعلق بموضوع الحفاظ على الأوطان، تليها أسماء الله الحسنى، سنن الله الكونية فى القران الكريم، وغيرها.

وأشار إلى أن هناك برامج ودورات تأهيلية وتدريبية للأئمة والخطباء والوعاظ مستمرة ولا تنقطع، وهناك دورة ستعقد الأسبوع القادم خاصة بأئمة شمال سيناء، وأعلنا عن 3400 منحة ماجستير مجانية، هناك جهود غير مسبوقة فى عملية التدريب والتأهيل غير المسبوق، وهناك دورة التميز العلمي بالشراكة بين الأزهر والأوقاف.

النواب اللجان النوعية البرلمان وزير المالية الموازنة الجديدة للدولة

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