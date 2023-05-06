عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبدأ 11 مايو.. نجوم الأغنية الخليجية والعربية في حفلات «صيف الكويت»

أصالة - إليسا
أصالة - إليسا

تفصلنا أيام عن انطلاق مهرجان "صيف الكويت" بنسخته الأولى والذي يشهد 3 حفلات غنائية يشارك فيها نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية على مسرح "آرينا الكويت" بمجمع 360.

تبدأ الحفلات المقرر انطلاقها يوم 11 مايو الجاري بأمسية مميزة تجمع بين النجمة أنغام والفنان تامر عاشور، تحظى باهتمام كبير.

أنغام: بشتغل في أغنية من ألحان وليد سعد هتنزل فيديو كليب قريبا

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

وسيكون الجمهور على موعد اليوم التالي 12 مايو مع حفلة مميزة تجمع بين نجم الجيل تامر حسني و فرقة ميامي الكويتية.

 

ويوم 13 مايو تجتمعان النجمة أصالة و النجمة إليسا لاول مرة على خشبة مسرح واحد في الكويت في أمسية ستشهد العديد من المفاجآت ومن بينها مشاركة فنان متميز فضلا عن دويتو بين أصالة وإليسا إلى جانب فقرة كل منهما.

B8EDB1C9-8383-4156-B85E-4627FEDABD27
B8EDB1C9-8383-4156-B85E-4627FEDABD27
154A7EB6-D34C-4D0B-9692-F23785F5A4D9
154A7EB6-D34C-4D0B-9692-F23785F5A4D9
A13064E4-A91C-4EEF-B0E0-244037481EB3
A13064E4-A91C-4EEF-B0E0-244037481EB3
صيف الكويت الأغنية الخليجية والعربية أرينا الكويت تامر عاشور أنغام تامر حسني أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

نجم الزمالك يصدم الجمهور بتعليقه بعد تتويج الأهلي بالسوبر

إقالة حسام حسن من المصري

«يارب اللي فيا ييجي فيكم».. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

موضوعات متعلقة

سارة نخلة تبدأ أولى حلقات برنامجها فيس أوف .. اليوم

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

أخبار الفن.. والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود.. لحظة خطأ شيرين عبد الوهاب على المسرح

اليوم .. عزاء الشاعر أيمن الطويل بكفر السلمانية

عن الكتيبة 101 .. خالد الصاوي: أحب الأعمال الوطنية ممنيرة العقول

قبلة حسام حبيب لـ شيرين واختفاء وائل جسار.. أبرز ما حدث بحفل روائع الموجي

فركش تصوير مسسل "ريفو" الجزء الثاني

بسنت شوقي: كنت في حداد 3 أيام على روح مصطفى درويش

ترشيحاتنا

توتنهام يتقدم على كريستال بالاس بالشوط الأول.. وتعادل بين تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي

تزايد فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

الطقس يتسبب في إلغاء عرض جوي احتفالًا بتتويج الملك تشارلز

إصابة لياو.. ميلان يستعد لموقعة إنتر بثنائية في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

التفاصيل الكاملة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. تناول هذه الأطعمة يؤثر على الخصوبة

وثقتها الكاميرات| لحظة مؤثرة في حفل الملك تشارلز جعلت الكل يبكي.. شاهد

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ