تبدأ 11 مايو.. نجوم الأغنية الخليجية والعربية في حفلات «صيف الكويت»

تفصلنا أيام عن انطلاق مهرجان "صيف الكويت" بنسخته الأولى والذي يشهد 3 حفلات غنائية يشارك فيها نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية على مسرح "آرينا الكويت" بمجمع 360.

تبدأ الحفلات المقرر انطلاقها يوم 11 مايو الجاري بأمسية مميزة تجمع بين النجمة أنغام والفنان تامر عاشور، تحظى باهتمام كبير.

وسيكون الجمهور على موعد اليوم التالي 12 مايو مع حفلة مميزة تجمع بين نجم الجيل تامر حسني و فرقة ميامي الكويتية.

ويوم 13 مايو تجتمعان النجمة أصالة و النجمة إليسا لاول مرة على خشبة مسرح واحد في الكويت في أمسية ستشهد العديد من المفاجآت ومن بينها مشاركة فنان متميز فضلا عن دويتو بين أصالة وإليسا إلى جانب فقرة كل منهما.

B8EDB1C9-8383-4156-B85E-4627FEDABD27

154A7EB6-D34C-4D0B-9692-F23785F5A4D9