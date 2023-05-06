جوندوجان يتقدم لـ مانشستر سيتي بثنائية أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الألماني إلكاي جوندوجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة رياض محرز.

وعاد جوندوجان ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله محرز.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - ناثان آكي - إيمريك لابورت - ريكو لويس

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - جوليان ألفاريز

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

ويريح جوارديولا في مباراة اليوم عددا من لاعبيه الأساسيين، وعلى رأسهم رودري، جون ستونز، روبين دياز، برناردو سيلفا، جاك جيريليش، وذلك قبل المواجهة المنتظرة ضد ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.