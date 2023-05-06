إصابة لياو.. ميلان يستعد لموقعة إنتر بثنائية في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على ضيفه لاتسيو بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

الجزائري إسماعيل بن ناصر افتتح التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 17 من متابعة لتمريرة زميله أوليفييه جيرو.

وأحرز الفرنسي ثيو هيرنانديز ثاني أهداف ميلان 29، بعدما انطلق بالكرة من مرماه في الجانب الأيسر من الملعب، بسرعته، ليسدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الشباك، مؤكدًا انتصار فريقه.

وتعرض فريق ميلان لضربة قوية بإصابة لاعبه البرتغالي رافاييل لياو في الدقيقة 11، وذلك قبل الصدام أمام إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان لـ 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني.

وتُعد المباراة هي الأخيرة لـ ميلان قبل مواجهة غريمه إنتر، يوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.