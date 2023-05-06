رغم تدهور حالته.. أول ظهور لرئيس الوزراء الإيطالي السابق منذ دخوله المستشفى

بعث رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني برسالة فيديو إلى حزبه فورزا إيطاليا يوم السبت قال فيها إنه مستعد للعودة إلى العمل ، في أول ظهور له منذ دخوله المستشفى قبل شهر.

وقال: 'لم أتوقف أبدًا ، ولا حتى في الأسابيع القليلة الماضية. لقد كنت أعمل على الهيكل الحزبي الجديد وأنا مستعد للعودة للعمل معك وقيادة معاركنا من أجل الحرية إلى جانبك'.

وظهر سيلفيو برلسكوني ، 86 عاما ، مرتديا قميصا أزرق وبدلة ومكياج ثقيل ، في الفيديو جالسًا على مكتب ، وخلفه العلمان الإيطالي والأوروبي ، بجانب لافتة من تشكيلته السياسية فورزا إيطاليا.

وفقًا لصحيفة لا ريبابليكا اليومية، سجل سيلفيو برلسكوني هذه الرسالة من غرفته بالمستشفى ، بعد أن منع الأطباء والأقارب إطلاق سراحه خوفًا من أنه سيحاول حضور مؤتمر فورزا ايطاليا لمدة يومين في ميلانو شخصيًا.

تم نقل رجل الأعمال إلى المستشفى في 5 أبريل وقضى ما يقرب من أسبوعين في العناية المركزة ، بسبب عدوى رئوية مرتبطة بسرطان الدم المزمن.

قال الأطباء إنه خرج من العناية المركزة في 16 أبريل وتحسنت حالته تدريجياً.

وأضاف 'خلال الأسابيع القليلة الماضية ، شعرت بعاطفة الكثير من الناس ، بمن فيهم خصومي السياسيون ، وبالطبع أشكرهم ، لكن عاطفتك ، احتضانك هو ما يجعلني أستمر. ساعدني في التغلب على الالتهاب الرئوي الخطير حقًا'

ولمدة عشرين دقيقة تقريبًا، تذكر سيلفيو برلسكوني مطولًا قراره بالتخلي عن وظائف إدارة إمبراطوريته التجارية قبل 30 عامًا لدخول السياسة من أجل 'إنقاذ إيطاليا من الشيوعية'.

وقال 'نحن الركيزة الأساسية والمخلصة لهذه الأغلبية، ونحن العمود الفقري لهذه الحكومة' ، في إشارة إلى الإدارة اليمينية المتطرفة لرئيس الوزراء جيورجيا ميلوني.