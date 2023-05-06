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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حكاية المشروب الشعبي المميت.. أصاب 200 بالتسمم في قنا وتحرك من الصحة

مستشفى
مستشفى

حالة من القلق ارتابت المواطنين بعد الاعلان عن تسمم عدد من المواطنين بقنا بعد تناولهم" البوظة" من أحد البائعين، وتعتبر البوظة من بين المشروبات الشعبية المتوارثة عبر الأجيال في بعض المحافظات والأماكن.

البوظة، هي عبارة عن دقيق أو شعير، وسكر، وماء يقلب الخليط على النار، ويضاف إليه الخميرة، والبعض يضع ماء الورد عليها ثم توضع فى الثلاجة فترة، ووفقاً لما يقوله بعض تجار البوظة فإنها أصبح بها غش حيث يتم استبدال الدقيق بالخبز الجاف بعد بله بالماء وتصفيته، وأحيانًا قد يتسبب الحر الشديد في فسادها فتسبب حالات قيء شديد وإسهال يصل أحيانا لتسمم إذا لم يجد المريض العناية الطبية اللازمة.

الحالات التي تسممت

مشروب البوظة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية،  بائع بوظة، بحوزته 4 براميل من البوظة، بعد إصابة 200 شخص بالتسمم بقرية العضاضية بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات،  بورود بلاغ بإصابة 200 شخص باشتباه تسمم إثر تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت.

وأعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابي تسمم البوظة بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا لـ 382 حالة حتى الآن.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى فرشوط المركزي لمتابعة ورود حالات اشتباه التسمم الغذائي والتي أصيب بها عدد من المواطنين بإحدى قرى مركز أبوتشت.

واطمئن تواضروس على الحالة الموجودة بمستشفى فرشوط، مشيرًا إلى أن حالتها متوسطة وتخضع للرعاية الطبية الكاملة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 382 حالة وردوا إلى مستشفيات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا إلى أنه جرى خروج جميع الحالات بمستشفى أبوتشت والبالغ عددهم 295، فيما خرج من مستشفى فرشوط 60 حالة وتخضع حالة واحدة للرعاية الطبية، ومن مستشفى نجع حمادي خرجت 25 حالة وحالة واحدة تحت الرعاية الصحية بالمستشفى.

وشدد تواضروس خلال الزيارة على ضرورة تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لأي حالات قد ترد إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

البوظة

حدثت عدة مرات 

يذكر أنه في 2020، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمدرية الصحة بسوهاج حملة مكبرة استهدفت الحملة صناع البوظة، وتم ضبط 5 أطنان من البوظة.

استهدفت الحملة قرية العسيرات التابعة لمركز المنشاه بسوهاج وتمت مداهمة أحد الأماكن الخاصة بتجهيز وتصنيع البوظة ذلك بناءا على المعلومات الواردة لمديرية الصحة من خلال التقصى والتحرى عقب وقوع حادث تسمم غذائى لأسرة محجوزة بمستشفى سوهاج العام بإجمالى 18 حالة وجميعهم من قرية الصلعا دائرة مركز سوهاج عقب تناولهم تناول مشروب البوظة من 3 باعة جائلين.

قد أسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية من مشروب البوظة تزن حوالى 5 أطنان معبأة داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون تخص الصبغات والمواد الكيماوية وأيضا مصنعة داخل أوعية من الألومنيوم الردئ وبفحصها ظاهريا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود ذباب متساقط بداخلها وفى حاله تخمر وتنبعث منها رائحة كريهة ومصنعة في أماكن غير مرخصة وغير مستوفاة لأدنى الشروط الصحية الواجب توافرها وتعتبر مجهولة المصدر.

وفي عام 2018 أيضاً ألقت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط، القبض على بائع متجول، متهم بالتسبب فى إصابة 68 شخصا من أهالى قرية القصير التابعة لمركز القوصية، بالتسمم الغذائي، لبيعه مشروب "بوظة"، بينهم أطفال مصابون بإعياء وقيء يشتبه فى كونه تسمم غذائى نتيجة تناولهم مشروب "البوظة" من أحد الباعة الجائلين بقرية القصير، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقرة.

ولأن هناك تساؤلات كثيرة حول حكم شرب البوظة، حيث إنها مشروب محبب لدى الكثير من المواطنين؛ فقد نشرت دار الإفتاء المصرية  في عام 2020 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الدار الفيديو اليوم للإجابة على سؤال نصه:"هل شرب البوظة حرام؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"البوظة يتم صنعها بالتخمير وبدون وضعها على النار فهى حرام من أجل هذا لأن الكثير منها مسكر".

وتابع وسام:" أما إذا كان هناك مشروب حديث اسمه بوظة ولكن مجرد اسم فقط وهو عبارة عن عصير وليس به تخمر وما حرمنا لأجله البوظة فلا مانع منه".

بعد تسمم 175 شخصا.. أمن قنا يضبط بائع بوظة متجول بأبوتشت

إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى مفصلة بحكم شرب البوظة قالت فيها : "روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى عن النُّعمان بن بَشِير - رضى الله تعالى عنهما، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففى الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ".

وأوضحت أن الفَرَق هو مكيالٌ يسع ستة عشر رطلا، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، وقد روى جابر بن عبد الله -رضى الله تعالى عنهما - «أن رجلا قَدِم من جَيشانَ - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: أَوَ مُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ - أو عُصارة أَهل النار» رواه مسلم والنسائى.

وتابعت: "فى بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلا بد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء وعليه فشربُ البوظةِ التى سبق بيان ماهيتها حرام.

البوظة تسمم حالات تسمم تسمم مشروب البوظة مشروب البوظة

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