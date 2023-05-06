أوضاع سيئة بالخرطوم .. سمير فرج: استقرار وأمن السودان يهم مصر

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأزمة في السودان والاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.



وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السودان تعتبر العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر ".

وأضاف سمير فرج :" استقرار وأمن السودان يهم مصر بشكل كبير “، مضيفا:” الأوضاع في السودان سيئة وهناك انقطاع للكهرباء والمياه ".

وتابع سمير فرج :" الشعب السوداني هو المتضرر الأكبر من الاشتباكات الجارية الآن بين الجيش وميليشيا الدعم السريع ".

واكمل سمير فرج :" خلال السنوات الماضية شهدت ولاية دارفور أزمات كثيرة بها بسبب الثروات المتواجدة داخلها ".

ولفت سمير فرج :" السودان به جيش سوداني وميليشيا الدعم السريع ، وحميدتي يسيطر على مناجم الذهب "، مضيفا:" هناك خلاف في السودان على عملية دمج الدعم السريع في الجيش ".