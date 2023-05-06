التشكيل الرسمي لمباراة روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميلان، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإيطالي.



وجاء تشكيل روما كالتالي:



حراسة المرمى: باتريسيو

الدفاع: مانشيني – كريستانتي – إبانيز

الوسط: زاليفسكي – كمارا – ماتيتش – بوف – سبينازولا - بيليجرني

الهجوم: بيلوتي

في المقابل، كشف سيميوني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيل الرسمي للأفاعي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: دارميان – أتشيربي – باستوني

الوسط: دومفريس – باريلا – بروزوفيتش – تشالهان أوغلو – ديماركو

الهجوم: لوكاكو - كوريا

ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 58 نقطة.