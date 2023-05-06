تعجب منه العفاسي.. مشجع الأهلي الكفيف جمال صوته تقشعر منه الأبدان

خطف مشجع الأهلي الكفيف القارئ الشيخ أحمد إبراهيم حسن، الأنظار في مباراة السوبر المصري أمس التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاز فيها النادي الأهلي بنتيجة 1 صفر على فريق وبيراميدز، وظهر في فيديو المباراة وهو مستمتع بأجواء مباراة السوبر ويشجع فريقه المفضل النادي الأهلي.

واستمتع الشيخ أحمد إبراهيم حسن بفريقه المفضل النادي الأهلي من مدرجات ملعب محمد بن زايد، وظهر في إحدى اللقطات وهو يتابع تفاصيل المباراة عبر الإذاعة.

من هو الشيخ أحمد إبراهيم

منذ نحو 3 سنوات كان الشيخ أحمد إبراهيم، أحد المتسابقين في مسابقة برنامج المرتل وكان الشيخ مشاري راشد العفاسي أحد المحكمين في المسابقة، والذي أشاد بجمال صوته وعذوبته.

وقالت لجنة التحكيم في مسابقة برنامج المرتل: المتسابق أحمد إبراهيم صاحب صوت ممتع وحديث، ولديه طريقة خاصة في التلاوة، وكل آية يتلوها كان لها واقع في القلب.

معلومات عن الشيخ أحمد إبراهيم

يعمل الشيخ أحمد إبراهيم حسن، إمام مسجد في إمارة دبي، منذ ما يقرب من ثماني سنوات، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وحفظ القرآن كاملاً.

وفي تصريحات له، قال الشيخ أحمد إبراهيم: «مافيش مباراة للأهلي في الإمارات مكنتش حاضر فيها، حب الأهلي بيجري في دمي من طفولتي، الأهلي حكاية حب كبيرة، بنتوارثها جيل ورا جيل».



وأضاف: «الأهلي وشه حلو عليا، وأنا وشي حلو عليه، وكل النهائيات اللي حضرتها للأهلي في الاستاد كانت بتنتهي بحصول المارد الأحمر على البطولة، الأهلي عشق الطفولة وقصة حب لا تنتهي، من حظي إني طلعت مشجع لفريق عودنا على الانتصارات والبطولات».

