محمد صلاح يقود ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

ويتواجد محمد صلاح في التشكيل الرسمي لـ ليفربول، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - كيرتس جونز - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.