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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو التنسيقية: نتفليكس تدعم جماعات الضغط لتغيير التركيبات المجتمعية

صدى البلد

قال لطفى سلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نتفليكس منصة بث رقمية أمريكية، بدأت سنة 1997، وسنة 2013 بدأت الإنتاج الأصلى لأعمالها الفنية، وفى عام 2021 وصل حجم إنتاجها إلى 17 مليار دولار، ومتوقع وصولها لـ20 مليار دولار، وعدد مشتركيها حول العالم وصل 220 مليون مشترك، وعدد المشتركين فى مصر من 50 إلى 100 ألف مشترك.

وأضاف خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الأفروسنتريك... محاولات مستمرة للسطو على الحضارة المصرية"، أن سلسلة الأفلام المثيرة للجدل هى القاعدة الحقيقة للاشتباك ليعود هذا عليها فى تحقيق إيراداتها.

وتابع: "لأول مرة فى فبراير الماضى نتفليكس تخفض من قيمة اشتراكتها فى مصر، مع العلم إنها خسرت فى يونيو 2022 حوالى مليون مشترك لأول مرة منذ 10 سنوات، مشيرا إلى ان نتفليكس، طوال الوقت تدعم كل جماعات الضغط فى العالم، من أصحاب الميول الجنسية المختلفة، وكل الجماعات الداعمة لإسرائيل. 

وأكد ان نتفليكس تريد تغيير التركيبة المجتمعية للمجتمعات  والاستفادة الاقتصادية من جماعات الضغط، ووجود مقعد سياسى لأن هذه الجماعات مؤثرة، بدليل إنه فى يونيو 2021  قال أنطونيو بلينكن وزير الخارجية الأمريكى إنه سيتم رفع علم المثلية الجنسية على سفارات أمريكا، فى كل دول العالم باعتباره يوم للسلام. 

وتابع سلمان: "نتفليكس تستخدم 5 أدوات للترويج لمنتجاتها، أولا الاشتراكات الزهيدة فى حين إنها تقدم منتج جودته عالى، وهناك أزمة مالية عالمية، ثانيا: طرح القوالب الدرامية الجاذبة، ثالثا: التلاعب فى التصنيف العمرى للأفلام، يعنى ممكن تلاقى فيلم مصنف للأطفال تلاقيه ملئ بالإيحاءات والإشارات للمثلية الجنسية، رابعا: التلاعب بالترجمة، لديها كود لا تستخدم مصطلحات معينة فمثلا لا يمكن أن تصف مثلى جنسى إنه طبيعى أو غير طبيعى، ولا يستخدم شاذ جنسى، الأداة الخامسة: دعم المنظمات الحقوقية فى بعض المناطق خاصة فيما يتعلق بالميول الجنسية".

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سعد، الخبير الأثري بوزارة السياحة،  وأحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولطفي سلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني. 

وزير الخارجية عضو التنسيقية علم المثلية الجنسية شركة المتحدة للخدمات نتفليكس

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