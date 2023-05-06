عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال

وقفة في جنين للمطالبة
وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين

نظم مئات الفلسطينينين في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، اليوم السبت، وقفة أمام منزل الشهيد الأسير خضر عدنان، للمطالبة بتسليم جثمانه وجثامين 132 شهيدا محتجزة في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية شارك في الوقفة أسرى محررون وعائلة الشهيد خضر وأهالي شهداء من القدس وأراضي الـ48 وكافة المحافظات الفلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن الفلسطينيين رفعوا صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، مطالبين سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد عدنان وكافة جثامين الشهداء المحتجزة .

ودعا متحدثون في الوقفة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، كما طالبوا بتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوص والسير على درب الشهداء.

مئات الفلسطينينين بلدة عرابة جنوب غرب جنين وقفة الشهيد الأسير خضر عدنان أراضي الـ48 جثامين الشهداء المحتجزة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

«التموين» حول توريد القمح: موسم مُبشر ونستهدف 4 ملايين طن .. فيديو

أحد علماء الأزهر: المعاملات البنكية حلال

خاف من الموعد والطقس.. ماذا قال الملك تشارلز لزوجته أثناء تتويجهما؟

الوسوسة فقط.. أحد علماء الأزهر يحسم الأمر: مستحيل الجن يلبس الإنسان

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

كيفية التخلص من الذنوب.. أهم الطرق للرجوع إلى الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مرض خطير فى دولة عربية .. تعرف عليه

طريقة عمل ميني برجر| أحلى من المحلات

من غير نكد وخناقات.. دراسة: الزواج يحميك من أمراض خطيرة

إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل تتويج تشارلز| هذا ما ارتدته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ