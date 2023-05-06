وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال

نظم مئات الفلسطينينين في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، اليوم السبت، وقفة أمام منزل الشهيد الأسير خضر عدنان، للمطالبة بتسليم جثمانه وجثامين 132 شهيدا محتجزة في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية شارك في الوقفة أسرى محررون وعائلة الشهيد خضر وأهالي شهداء من القدس وأراضي الـ48 وكافة المحافظات الفلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن الفلسطينيين رفعوا صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، مطالبين سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد عدنان وكافة جثامين الشهداء المحتجزة .

ودعا متحدثون في الوقفة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، كما طالبوا بتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوص والسير على درب الشهداء.