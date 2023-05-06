قوى ناعمة لمصر خارجيا.. أنشطة عديدة لمفتي الجمهورية بالهند لتصحيح صورة الإسلام

تولي الدولة المصرية بكافة مؤسساتها اهتمامًا كبيرًا بالمسلمين بالخارج، حيث تعد المؤسسة الدينية ورجال الأزهر الشريف من أهم القوى الناعمة لمصر.

وفي ضوء استراتيجية دار الإفتاء المصرية، في تعزيز التواصل الديني مع الخارج، توجَّه الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى جمهورية الهند الأحد الماضي، بناءً على دعوة الدكتور فيناي ساهاسرابودهي، رئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بحكومة الهند، في زيارة رسمية امتدت لخمسة أيام، حيث التقى عددًا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند.

وجاءت زيارة مفتي الجمهورية الى الهند، في إطار برنامج استضافة كبار الشخصيات لدولة الهند، الذي ينظِّمه المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، حيث تمنح الزيارة الفرصةَ للجانبين للتعبير عن تقديرهما المتبادل للتراث والثقافة الثرية لكلا البلدين.

ومن جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مصر والهند تربطهما علاقات صداقة تاريخية وروابط حضارية متينة شكلت زخمًا قويًّا لعلاقاتنا الثنائية، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التي تأتي تأكيدًا لسعي دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للتواصل مع الشرق والغرب، من أجل بناء جسور السلام، وبحث القضايا الدينية والفكرية والثقافية، تماشيًا مع استراتيجية دار الإفتاء، لتعزيز الصورة الذهنية للإسلام وتعزيز قوة مصر الدينية الناعمة بين الأمم والشعوب، والاضطلاع بدَورها الريادي في دعم مسيرة الحضارة والحوار في إطار توصيل الرسالة الدينية الوسطية للدولة المصرية، ونشر الوعى العالمي بقيمة مصر الدينية والتعاون مع كافة الجهات في الداخل والخارج لإنجاز ذلك.

وألقى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- خطبةَ الجمعة امس، من جامع الفتوح بمدينة المعرفة بولاية كيرالا، والذي يعد أكبر مسجد على مستوى الهند، ويتَّسع المسجد الذي تم افتتاحه مؤخرًا لحوالي 30 ألف مصلٍّ.

قال رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الإسلام الذي تعلمناه وتربينا عليه دين يدعو إلى السلام والرحمة، وأول حديث نبوي يتعلمه أي طالب للعلم الديني: "من لا يرحم لا يُرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وأضاف -في خطبة الجمعة التي ألقاها بحضور 30 ألف مصلٍّ في جامع الفتوح الواقع بمدينة المعرفة بولاية كيرالا، والذي يعدُّ أكبر مسجد على مستوى الهند- أنَّ السواد الأعظم من المسلمين عبر تاريخ الإسلام الطويل قد انخرطوا في تنمية مجتمعهم وبناء شخصية صالحة، وقد أوضح ذلك القرآن: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها".

وأوضح فضيلة المفتي أن القرآن الكرام به ما يزيد على 6000 آية، تتعلق 300 منها فقط بالتشريع والباقي متصل بإنشاء شخصية ذات خلق حسن، وبالمثل هناك ما يربو على 60000 حديث تتصل 2000 منها بالأمور التشريعية والباقي يتناول الشخصية الخلوقة، والرسول عند المسلمين موصوف بأنه رحمة أرسلت للعالمين.

وأكد فضيلته على أن رسالة المسلم كما بيَّنها القرآن الكريم تتمثَّل في الوسطية (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)، قائلًا: "يجب علينا أن نساعد في إعادة تقويم البوصلة الأخلاقية، وفي وضع أجندة أخلاقية جديدة قوامها التراحم والتعاون على البر والتقوى".

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ الإسلام هو دين العمل، ودين الحركة الدءوب الرامية إلى تحسين جودة الحياة كي ينعم كلُّ من حولنا بحياة آمنة ومستقرة.

وقال–مفتي الجمهورية- خلال لقائه بطلاب جامعة الثقافة الإسلامية في ولاية "كيرالا" الهندية ، إن فهم الدين له قواعد وضوابط ويمثل منهجًا متكاملًا ورثه العلماء جيلًا بعد جيل يعتمد على قراءة رشيدة للنصوص ومراعاة للواقع المعيش والوصل بين النصوص والواقع".

وأضاف أن العلماء هم ورثة الأنبياء وحملة الرسالة ومجددو الملة، بهم يُقتدى في ظلمات الليل البهيم، وبأنوارهم يُهتدى إلى صراط الله المستقيم، وبإرشادهم تكون النجاة من حالك الفتن وظلام الشبهات، ومن هؤلاء الأئمة الأعلام والهداة التقاة الإمام الجليل الشافعي الذي نشر العلم في كل أرجاء الدنيا إلى أن استقر به المقام في مصر الكنانة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن نصوص القرآن والسنة، والمعاني الكلية والمقاصد العامة لشريعتنا الإسلامية، تدور حول معاني عمارة الأرض والإصلاح فيها وتحقيق معاني قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. وربط معاني العمارة والإصلاح بمعرفة الله تعالى وعبادته.

وأشار فضيلته إلى أن المسلم لا يرى هناك تناقضًا أو تضادًا بين معنى الدين وحقائقه وشعائره وتحقيق توحيد الله وعبوديته، وبين معاني الحياة ومتطلباتها وتدبير المنافع ورعاية المصالح وعمارة الأرض على المستويات كافة والتعاون مع الجنس البشري في تحقيق ذلك، بل إنَّ المسلم يتميز عن غيره بأنه يحمل المنهج الإلهي الذي يجعل صلاح الإنسان ومعرفتَه بالله وتنفيذ أوامره جزءًا من معاني الاستخلاف في الأرض وعمارتها، ويرى أن من واجبِه أن يعملَ على تحقيق عمارة الأرض ونشر المبادئ الإسلامية من العدل والاستقامة والمساواة والحرية بحيث تنعم البشرية كلها بقيم الإسلام.

ولفت النظر إلى أن المسلم كذلك يرى أن العمل مع مؤسسات المجتمع في ذلك المجال من الواجبات الشرعية التي تُيسِّرُ حدوث صور عمارة الأرض، وبجانب ذلك يرى أن تعاونه مع غير المسلم في معاني عمارة الأرض هو من تحقيق معاني قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2]. ويرى أنه بذلك يعمل على تحقيق مقاصد الشريعة.

وأكد فضيلته أننا نعمل على إيجاد منظومة علمية وتأهيلية للقيادات المسلمة في العالم، يكون من شأنها تجديد منظومة الفتاوى التي يستعين بها المسلم على العيش في وطنه وزمانه، كما تُرسِّخُ عنده قيمَ الوسطية والتعايش السلمي في وطنه ومجتمعه.

واختتم مفتي الجمهورية كلمته بقوله: "لقد آن الأوان أن نؤمِنَ أن لغة الحوار والتواصل البنَّاء بين البشر مهما اختلفت أعراقهم وأديانهم هي البديل الآمن، الذي يمكن من خلاله تجنب العنف والدماء والكراهية، وبناء جسورٍ من التعايش والتفاهم على أسس من المشتركات الإنسانية".

وأبرزت وسائل الإعلام الهندية إبراز أنشطة زيارة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى الهند والتي بدأت الإثنين الماضي التقى فيها عددًا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند.

ونشرت الصحافة الهندية مقالًا مهمًا للمفتي حمل عنوان: "رسالة سلام إلى الهند من العالم الإسلامي" أكد فيه على أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا عبر تاريخها إلى التفاعل مع القضايا والتحديات المعاصرة، ونبذ الفكر المتشدد والمتطرف، وهو الأمر الذي يجب إبرازه خاصة في ظل تساؤل بعض الغربيين وانشغالهم بسؤال: "أين المسلمون المعتدلون" ويرون أن القلة التي تمارس التطرف هي التي تمثل الإسلام، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن إدراك الواقع والتفاعل مع القضايا المعاصرة أمرًا ضروريًا للمسلمين وهو منهج المؤسسة الدينية الرسمية في مصر منذ القرن التاسع عشر.