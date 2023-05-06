أحد علماء الأزهر: المرأة لها حق في الميراث بنص القرآن الكريم|فيديو

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أنه هناك البعض ينظر إلى المرأة على أنها كائن غير مرغوب في وجوده في المجتمع.

وقال إبراهيم رضا في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البعض لا يقوم بإعطاء المرأة حقها في الميراث، والمرأة لها حق في الميراث بنص القرآن الكريم ".

وأضاف إبراهيم رضا :" في بعض المجتمعات لا يتم الاحتفاء بمجئ الفتيات عند الإنجاب على عكس الحال مع الذكر ".

وتابع إبراهيم رضا :" ختان الإناث عادة جاهلية تحتاج إلى القضاء عليها"، مضيفا:" أتحدى أي عالم أن يثبت أن النبي قام بإجراء عملية ختان لأي فتاة من بناته".

وأكمل إبراهيم رضا :"هناك حالة تناقض كبيرة لدى البعض أثناء التعامل مع المرأة ويرفضون إعطائها حقوقها في الميراث".