ارتفاع العدد لـ9 ضحايا.. قصة آخر القتلى الأمريكيين دفاعا عن باخموت بأوكرانيا

يبدو أن معركة أوكرانيا مازالت تحتفظ بأسرارها، وأن ما يتم إعلانه عن تفاصيل المعارك لا يمثل إلا قدرا يسير من الواقع على الأرض، وجاء الإعلان عن مقتل جندي سابق بالجيش الأمريكي داخل معارك باخموت ليكشف أن أمريكا حاضرة داخل المعارك ليس بالسلاح فقط، ولكن هناك مجموعات من الجنود داخل أرض المعارك، نعلم عنهم مع معرفة أسماء الضحايا، والتي وصلت إلى الآن إلى 9 قتلى من الأمريكان تم الإعلان عنهم بشكل رسمى بأنهم ماتوا داخل معارك أوكرانيا.

المهمة سرية

وكشف تقرير صحيفة npr الأمريكية، أن تحركات هؤلاء الجنود دائما ما تكون سرية، حتى مع أقرب المحيطين بهم، حيث قالت إن كريستوفر جيمس كامبل آخر من قتل بمعارك أوكرانيا، ترك المدرسة وباع ممتلكاته وانتقل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2022 ، ولم يكن أحباؤه متأكدين من السبب.

وقال نيلسون رومسي، وهو رقيب فصيلة كامبل عندما خدم الاثنان في الجيش الأمريكي في العراق: "لم أكن أتوقع أن يضع كامبل نفسه في تلك المعركة، ولكنه كان متفوقًا على الكثير من الناس عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والشعور بالواجب أثناء الخدمة وهو معي".

تاسع قتيل معروف .. والوفاة من شهر في معارك باخموت

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، فإن مهمة كامبل التطوعية إلى أوكرانيا انتهت في 7 أبريل، وذلك عندما قُتل وهو يدافع عن مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة، ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس ، فهو واحد من تسعة أمريكيين على الأقل معروف أنهم لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

والملفت للنظر، أن مهام هؤلاء الجنود المتوطعين دائما ما تكون سرية، ولا تتكشف تفاصيلها إلا بعد وفاته، وهذا مع حدث مع كامبل، حيث كشفت أسرته عن تفاصيل مهمته بعد وفاته، وقامت بنشر صورة يظهر فيها كريستوفر كامبل على خط المواجهة أو في الحرب.

فيلق خاص للأجانب داخل المعارك

وكذلك كشف التقرير بالصحيفة الأمريكية، بعد تفاصيل طريقة تحركات الجنود الأجانب داخل أوكرانيا، حيث ذكر التقرير، أن هناك فيلق خاص داخل الجيش الأوكراني يطلق عليه إسم، فيلق الاجانب، وهو الذي يضم العناصر الغير أوكرانية التي تحارب بجانب الجيش الأوكراني، وكما تكافح أوكرانيا للحفاظ على الاهتمام العالمي بعد ما يقرب من 15 شهرًا من حرب شاملة مع روسيا، كذلك عانت مجموعات مثل الفيلق الأجنبي لنفس الهدف.

وتعتمد أوكرانيا على خبرة المتطوعين الأجانب لإبقاء المتطوعين المحليين والمجندين على اطلاع بمعايير الناتو، وهو ما ظهر في حديث إيفا سانينا، خطيبة كامبل، في جنازته في كييف يوم 5 مايو، حيث قالت: "إن أفضل الرجال في العالم موجودون هنا الآن"، وكذلك قال هليب فيشينكو، وهو الذي ساعد في تجنيد كامبل للقتال في أوكرانيا: "لقد ساعدنا كثيرًا في فهم المركبات والأسلحة والتكتيكات، فالمعلومات التي قدمها لنا لا تزال مفيدة".

هكذا أصبحت أوكرانيا وطنا جديدا للمتطوعين الأجانب

في غضون ذلك، كان القادة المدنيون الأوكرانيون حريصين على تسليط الضوء على تنوع بلادهم، وأن أوكرانيا أصحبت وطنا جديدا للمتطوعين الأجانب الذين يحاربون معنا يدا بيد لتحرير الوطن، ويشمل ذلك العديد من البلدان سواء الأمريكيين أو الشيشان والبيلاروسين وغيرهم ممن أسسوا وطنًا جديدًا في أوكرانيا وسط الحرب، وهو حديث أكده الأب جورج كوفالينكو، وهو أحد القادة الأوكرانيين المثقفين العموميين، وعميد جامعة القديسة صوفيا الأرثوذكسية المفتوحة، وذلك خلال تأبين كامبل.

وكذلك قالت خطيبة كامبل، وهي أوكرانية، إنها تشعر بامتنان عميق لعائلات المتطوعين الأجانب، مثل كامبلز ، الذين يعرفون المخاطر التي يتعرض لها أحبائهم في أوكرانيا، فكيف يمكن للأم أن تعول ابنها في خوض الحرب؟ .. حقيقة لا أعرف ما إذا كنت سأفعل لو كنت في مكانها.

هكذا قالت أم كامبل

وهنا تقول شيري كامبل، والدة كريستوفر، في بيان قدمته إلى NPR: "مخاوفي ورغبتي في أن يكون ابني في المنزل معنا قد طغى عليها علمي أنه قد تحقق ما كان يحلم به ويبحث عنه لأجل حرية الأوطان"، وتابع البيان "بعد الحرب، كان ابني يحلم بشراء مزرعة في الجبال وأن يكون مع حب حياته".

وهنا تقول إيفا سانينا، خطيبة كريستوفر كامبل، وهي جزء من عائلة فنية مؤثرة في أوكرانيا، وذلك أثناء البث المباشر للجنازة وتشاهده أسرته من منزلهم في فلوريدا، حيث تسلمت العلم الذي غطى نعشه، إن كامبل كان في طريقه إلى أن يتقن اللغة الأوكرانية، وأراد أن يطلب مباركة والديها للزواج بلغتهم الأم، وتابعت "لقد كان شجاعًا مثل الأوكراني، وكان عنيدًا مثل الأوكراني، ولقد أصبح هو نفسه أوكرانيًا".

وأشارت إلى أن كل مقاتل أجانبى يساعد أوكرانيا، فهم من الأبناء الشجعان لأوكرانيا، فقد فعلوا كل شيء لمنع أشخاص مثلي من الاغتصاب والقتل، إنهم يمنعون الإبادة الجماعية، ووفقًا لرغبات كامبل ، فقد تم دفنه في مقبرة كييف.

العدد بالآلاف والدوافع مختلفة

ومنذ شن روسيا غزوها لأوكرانيا، حمل عشرات آلاف المتطوعين الأجانب مثل كامبل من مختلف أنحاء العالم السلاح لصد القوات الروسية، ومن بين هؤلاء محاربون قدامى، ومغامرون، ومقاتلون أيديولوجيون، وعاملون في المجال الإنساني، بعضهم يتقدم للتطوع لإعادة اكتشاف الذات، فيما البعض الآخر يهوى الكفاح من أجل قضية.

وعلى رغم أن عدد هؤلاء الأفراد قد لا يكون كبيراً مقارنة بالأحجام النسبية للقوات المسلحة الأوكرانية والروسية، فإنهم يأتون بتجربة فريدة من نوعها ويجذبون اهتمام الرأي العام إلى دائرة الصراع، وقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قبل عن تشكيل "الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا"، وهي وحدة مخصصة للمقاتلين الأجانب الذين أرادوا محاربة الغزو الروسي، ودعى الناس إلى الانضمام إلى الدفاع عن أمن أوروبا والعالم.